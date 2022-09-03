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الإمارات

«بردوا عليهم» تحصد 15.5 مليون درهم

خلال تركيب الأجهزة الكهربائية (من المصدر)
4 سبتمبر 2022 01:58

عجمان (وام)

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حصدت هيئة الأعمال الخيرية العالمية 15 مليوناً و500 ألف درهم في ختام حملة «بردوا عليهم» لعام 2022 لصالح المشاريع والمبادرات الإنسانية التي تم إطلاقها. وبينت أن إجمالي تمويلات مشاريع سقيا الماء، والتي تشمل حفر الآبار وتوزيع المياه بالصهاريج وتوفير برادات ماء السبيل وغيرها بلغت 6 ملايين درهم، فيما بلغت قيمة مشاريع توفير الأجهزة الكهربائية 900 ألف درهم، وإجمالي التبرعات لمبادرة بردوا على المصلين، والتي تشمل تجهيز المساجد باحتياجات الصيف الأساسية 600 ألف درهم، وحققت مشاريع بناء وتأثيث وصيانة المساجد 8 ملايين درهم.
 وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة: إن هيئة الأعمال الخيرية العالمية مستمرة في حملاتها الموسمية بالتنسيق مع فروعها ومكاتبها داخل الدولة وخارجها، ومنها حملة المدارس «لنضيء مستقبلهم 2022»، والتي انطلقت في 15 أغسطس الماضي بهدف دعم المشاريع التعليمية ودعم الطلبة المتعثرين من أبناء الأسر المتعففة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

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