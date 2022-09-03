زراعة غضروف مفصلي لعلاج إصابة حرجة في الركبة

أبوظبي (الاتحاد)

نجح مستشفى ريم في أبوظبي مجدداً في إجراء عملية فريدة من نوعها، وهي زراعة غضروف مفصلي لمريض يعاني إصابة حرجة في الركبة، وذلك تحت إشراف الدكتور سيباستيان أوردونا، اختصاصي جراحة العظام والطب الرياضي والتي أجراها في التوقيت المناسب لتفادي تفاقم أو حصول أضرار أخرى في مفصل الركبة. وأوضح الدكتور أوردونا، الحاصل على شهادات اعتماد من أبرز الهيئات العالمية في كل من جراحة العظام والجراحة طفيفة التوغل، أنه قبل الإجراء، عانى المريض من ألم حاد ومزمن يمنعه من المشي أو أداء الأنشطة الوظيفية الأساسية، بالإضافة إلى وجود أضرار بالغة في الغضروف المفصلي، وهو الأمر الذي كان يستدعي التدخل الجراحي على الفور لتجنب حدوث مضاعفات مستقبلية.

وقد أُقيمت عملية زراعة غضروف المفصل في مستشفى «ريم أبوظبي» باستخدام أحدث تقنيات تنظير المفصل المتطورة والجديدة والتي تتبع أعلى معايير السلامة والجودة عالمياً.

وأكد الدكتور أوردونا والذي تحصل على تدريبه في ممارسة هذه التقنية من ألمانيا؛ أن المرضى الذين خضعوا لعملية استئصال الهلالة المفصلية ولديهم مشاكل سابقة في الركبة، بما في ذلك التغيرات التنكسية، مؤهلون لهذا الإجراء بالفعل وقال: «تعتبر عملية زرع الغضروف المفصلي مناسبة تماماً للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً والذين يعانون آلاماً في الركبة بعد استئصال الغضروف الهلالي ولديهم مفصل ثابت ومستقر بشكل طبيعي دون تغيرات تنكسية ملحوظة أو شديدة».

وتكون خطوات التعافي بعد عملية زرع الغضروف بسيطة للغاية، حيث يتلقى المريض مساعدة طبية وشبه طبية، بالإضافة إلى علاج طبيعي لتسريع شفائه.

بروتوكول

أكد الدكتور أوردونا أنه «على عكس العمليات الجراحية الأخرى التي تتم فيها زراعة عضو معين، فإن عملية زراعة الغضروف المفصلي بسيطة للغاية وتضمن نتائج ممتازة، ولكن سيتوجب على المريض اتباع بروتوكول علاجي معين يشمل مراجعة قسم جراحة العظام والطب الرياضي في مستشفى ريم للمعاينة والمتابعة، بالإضافة إلى أداء مجموعة من التمارين الموصى بها لضمان الشفاء العاجل».

وأضاف: «المرضى الذين خضعوا لهذا النوع من الجراحة لديهم مستقبل واعد ومبشر للغاية، حيث ستتحسن قدرتهم الوظيفية، وسيلاحظون نتائج أفضل بشكل ملحوظ على المديين القصير والبعيد».