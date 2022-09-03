رئيسة مجلس الشرطة النسائية برأس الخيمة لـ«الاتحاد»: 10 مبادرات مجتمعية و18 مجلساً  و22 ورشة خلال 6 أشهر

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قالت النقيب موزة الخابوري، رئيسة مجلس الشرطة النسائية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إن الشرطة النسائية نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 10 مبادرات مجتمعية تضمنت 18 مجلساً و22 ورشة تثقيفية وملتقيات استهدفت مختلف شرائح المجتمع.

وذكرت أن الشرطة النسائية تسعى إلى إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها معالجة بعض الظواهر التي تقلق المجتمع، فضلاً عن تعزيز أدوار ومهام المرأة الإماراتية في السلك الشرطي والمسؤولية المجتمعية ورفد مختلف إدارات وأقسام الشرطة بالعنصر النسائي لتحقيق التكامل في منظومة العمل الأمنية وفق أرقى المعايير العالمية.

وقالت النقيب موزة الخابوري، في حوارها مع «الاتحاد»: إن من تلك المبادرات «قلب الأم»، وهو برنامج توعية وثقافي للأمهات للتعريف بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق الأم ودورها المهم في بناء الأسرة والحفاظ على كيانها ورعاية الأبناء، حيث تم تنفيذ 6 ورش وعدد 4 مجالس نسائية في المناطق السكنية وملتقى مع أحد الدوائر المحلية والتي استهدفت الأمهات وأبناء المجتمع.

موزة الخابوري

وذكرت أن الشرطة النسائية أطلقت مبادرة «الفريج» لتعزيز التلاحم الأسري والتماسك الاجتماعي، حيث تتضمن المبادرة طرح ومناقشة قضايا التي من شأنها التأثير السلبي على التماسك والترابط الأسري من خلال عقد اللقاءات المجتمعية، وتم تنفيذ 10 مجالس حوارية في المناطق السكنية والمؤسسات والدوائر الحكومية وأفراد المجتمع.

وأضافت: «تفداك عيني يا وطن» حملة توعية لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء وإرساء وترسيخ مفهوم الموروث الإماراتي وكيفية الحفاظ عليه والتمسك به وتعزيز المبادئ لدى الأبناء، عبر تنفيذ 4 مجالس نسائية بالتعاون مع الشركاء وتوجيه برامج المبادرة في مجالس الأمهات.

وأشارت إلى تنظيم مبادرة «هالله هالله فيهم» عبارة عن سلسلة من برامج التوعية حول طرق العناية بالصحة النفسية للأبناء وكبار المواطنين وغرس صلة الرحم لدى الأبناء ومنتسبي الشرطة من الأمهات والأبناء والدعوة إلى أهمية المساواة بين الجنسين، حيث تم تنفيذ ورشتين تثقيفية مع الشركاء.

لاتنسوهم

وتحدثت عن مبادرة «لا تنسوهم» برنامج توعية وثقافي للآباء بأهمية دور الأب في الأسرة في ظل الأعمال ومتطلبات الحياة الموكلة إليه، حيث تم تنفيذ ورشتين للآباء والأمهات ومنتسبات الشرطة وفي المناطق السكنية، ومبادرة «انتو السند» برنامج لأبناء منتسبي الشرطة لتوعيتهم تجاه أسرهم ومجتمعهم من خلال الحملات والمجالس والورش والمحاضرات التي تحدثت عن أضرار الإلكترونيات والمخدرات عبر تنفيذ 6 ورش مع الشركاء.

وأشارت إلى تنظيم مبادرة «مالنا غنى عنكم»، وهي عبارة عن حملة توعية بأهمية التواصل العاطفي والحوار بين الزوجة والأبناء وكيفية إدارة المنزل والتوازن بين مسؤوليات وضغوط العمل وتوفير بيئة داعمة للمرأة العاملة في السلك الشرطي، حيث تم عمل ورش ومحاضرات وملتقى لمنتسبات الشرطة لتعزيز التواصل الأسري يهدف إلى الإنتاجية والسعادة وجود الحياة.

كما تطرقت إلى تنظيم مبادرة الأمن المجتمعي تحت مسمى «التفاوض الإيجابي» لتأهيل الأمهات على التعامل مع المشكلات في ظل الأزمات وكيفية احتواء الأزمة بالتفاوض مع الأبناء للوصول إلى حل دون تفاقم المشكلة وكيفية التعامل مع الطارئة منها التي تقع في محيط الأسرة ونشر التوعية في المجتمع للوقاية ونشر ثقافة السلوك، حيث تم تنفيذ 3 ورش تثقيفية وذلك في المناطق السكنية حسب القطاعات الأمنية عبر مبادرة «فريج» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للفئات المستهدفة من منتسبات الشرطة والأمهات من أفراد المجتمع.

استعدي

وأشارت إلى إطلاق مبادرة «استعدي» برنامج توعية لمنتسبات الشرطة من سن 50 عاماً للتوعية بالتغيرات والاستعداد للحياة الاجتماعية بعد التقاعد وتكريم المتقاعدات في السلك الشرطي، عبر تنظيم ملتقى لاستضافة المتقاعدات من المنتسبات ومبادرة «التقاء وارتقاء» لتثقيف العنصر النسائي بثقافة الميدان وأهمية النزول الميداني عبر تنظيم الملتقيات لمنتسبات الشرطة والمتقاعدات.

وأكدت أن الشرطة النسائية تمضي قدماً في استحداث المبادرات والأنشطة؛ وذلك بفضل الدعم الموجه لها من قبل القيادة الرشيدة وقيادات الشرطة التي تؤمن بأهمية قيام المرأة الإماراتية بمختلف المهام والتي أثبتت حضورها القوي وعطائها المتميز في كافة المجالات، منها السلك الشرطي والعمل الأمني.