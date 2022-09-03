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توحيد الجهود في المنظومة الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية

جانب من اللقاء (من المصدر)
4 سبتمبر 2022 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ويأتي هذا اللقاء الذي انعقد في مقر وزارة الداخلية، لتعزيز منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع كافة الشركاء الإستراتيجيين.
وجاءت زيارة نائب رئيس الهيئة للتعريف باللقاء الاستراتيجي والقصد من عقده مع عدد من القيادات في الجهات المعنية بمجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، والذي يشكل عاملاً رئيسياً ومهماً في تحقيق التواصل والتناغم الفكري فيما بين أصحاب القرار.
وأكد عبيد راشد الحصان الشامسي أهمية عقد اللقاءات الاستراتيجية والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية الوطنية لمجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وكافة الجهات الوطنية، وأهمية مناقشة التوجهات المستقبلية للمنظومة الوطنية من خلال رفع الجاهزية والاستعداد، وكذلك مناقشة المبادرات الوطنية للحد من المخاطر والتهديدات المستقبلية الناشئة، بالإضافة إلى توحيد مفاهيم ولغة مجتمع الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقال الشامسي: إن اللقاءات الاستراتيجية تعتبر أولوية وطنية لتحقيق رؤية الهيئة وهي دولة آمنة وقادرة على الصمود، وكذلك لتحقيق رؤية الأمن الوطني لدولة الإمارات وهي اتحاد نموذجي، ودولة آمنة، واقتصاد مزدهر».
وأشار إلى الإطار الاستراتيجي الوطني والذي يشمل الغاية الوطنية والمصالح الوطنية والأهداف الوطنية، من خلال التحليل الاستراتيجي المشترك مع الشركاء وتقييم البيئة المحلية والدولية والتأثيرات والتفاعل المتبادل، ورسم التصور العام.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لتنسيق الجهود والسياسات والإجراءات الوطنية لأغراض الجاهزية على المستوى الوطني، وذلك وفق أعلى معايير التميز التي تشدها الدولة ضمن منظومة وطنية تسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز إمكانات الدولة في مواجهة الطوارئ والأزمات.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور على أهمية توحيد الجهد الوطني في المنظومة الوطنية لمواجهة كافة التحديات والمخاطر المستقبلية، ووضع الحلول الممكنة وتعزيز الاستباقية لدى جميع الجهات المعنية بكفاءة ومرونة عالية.

عبيد راشد الحصان الشامسي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
وزارة الداخلية
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