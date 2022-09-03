«مدني أبوظبي» يعزز الوعي بسلامة المنازل

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع ديوان الرئاسة في فعاليات مجالس أبوظبي حيث تم عقد محاضرة توعية بعنوان «السلامة العامة في المنازل» في مجلس المشرف، وقدمها المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي مدير إدارة السلامة العامة بالهيئة.

وتأتي المشاركة ضمن جهود الهيئة لنشر ثقافة التوعية الوقائية بين أفراد المجتمع، حيث تم تعريف الحضور بأنواع المنازل الموجودة في إمارة أبوظبي حسب التصنيفات المعمول بها، ومتطلبات السلامة الخاصة بها، وتمت الإشارة إلى أنه غالباً ما تحدث حوادث الحريق والإصابات إما نتيجة خطأ أو إهمال بشري أو خلل فني في معدة أو جهاز.

‏كما تضمنت المحاضرة التعريف بأنواع الأخطار الموجودة في المباني «الشقق السكنية والمساكن الخاصة»، وسبل الوقاية والحد منها، والتعريف بأدوار ومسؤوليات ملاك العقارات «الشقق السكنية والسكان» وعلى أهمية تعاونهم مع الهيئة لإيجاد بيئة سكن آمنة.

وتطرقت المحاضرة إلى أهمية خطة الإخلاء في حالة الطوارئ، والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة وقوع حوادث، والتعريف بأنواع طفايات الحريق، وكيفية استخدامها والتعامل مع الحريق، وإطلاعهم على عملية الإخلاء والإيواء والتجمع، وكيفية التعامل الآمن مع برك السباحة وذلك من أجل توفير الحماية والوقاية والسلامة لأفراد المجتمع.

وأكد مدير إدارة السلامة العامة أهمية محاضرات التوعية التثقيفية التي تقدمها الهيئة لتوعية الجميع والمحافظة على سلامتهم، بحيث يتم تفعيل دور الجمهور مع عناصر الدفاع المدني، مشيراً إلى أن إدارة السلامة العامة لديها خطة توعية في هذا الصيف والتي تأتي ضمن حملة «وقايتكم غايتنا» تتضمن عقد العديد من المحاضرات والندوات التثقيفية والتدريبية في مختلف المجالات الخاصة بالوقاية والسلامة.