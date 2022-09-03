الأحد 4 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«مدني أبوظبي» يعزز الوعي بسلامة المنازل

«مدني أبوظبي» يعزز الوعي بسلامة المنازل
4 سبتمبر 2022 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الدفاع المدني» تشارك بفعاليات التواجد البلدي
مجالس أبوظبي تنظم جلسة «التحضير للجامعة» في الطوية

شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع ديوان الرئاسة في فعاليات مجالس أبوظبي حيث تم عقد محاضرة توعية بعنوان «السلامة العامة في المنازل» في مجلس المشرف، وقدمها المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي مدير إدارة السلامة العامة بالهيئة.
وتأتي المشاركة ضمن جهود الهيئة لنشر ثقافة التوعية الوقائية بين أفراد المجتمع، حيث تم تعريف الحضور بأنواع المنازل الموجودة في إمارة أبوظبي حسب التصنيفات المعمول بها، ومتطلبات السلامة الخاصة بها، وتمت الإشارة إلى أنه غالباً ما تحدث حوادث الحريق والإصابات إما نتيجة خطأ أو إهمال بشري أو خلل فني في معدة أو جهاز.
‏كما تضمنت المحاضرة التعريف بأنواع الأخطار الموجودة في المباني «الشقق السكنية والمساكن الخاصة»، وسبل الوقاية والحد منها، والتعريف بأدوار ومسؤوليات ملاك العقارات «الشقق السكنية والسكان» وعلى أهمية تعاونهم مع الهيئة لإيجاد بيئة سكن آمنة.
وتطرقت المحاضرة إلى أهمية خطة الإخلاء في حالة الطوارئ، والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة وقوع حوادث، والتعريف بأنواع طفايات الحريق، وكيفية استخدامها والتعامل مع الحريق، وإطلاعهم على عملية الإخلاء والإيواء والتجمع، وكيفية التعامل الآمن مع برك السباحة وذلك من أجل توفير الحماية والوقاية والسلامة لأفراد المجتمع.
وأكد مدير إدارة السلامة العامة أهمية محاضرات التوعية التثقيفية التي تقدمها الهيئة لتوعية الجميع والمحافظة على سلامتهم، بحيث يتم تفعيل دور الجمهور مع عناصر الدفاع المدني، مشيراً إلى أن إدارة السلامة العامة لديها خطة توعية في هذا الصيف والتي تأتي ضمن حملة «وقايتكم غايتنا» تتضمن عقد العديد من المحاضرات والندوات التثقيفية والتدريبية في مختلف المجالات الخاصة بالوقاية والسلامة.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
مجالس أبوظبي
السلامة العامة
آخر الأخبار
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
عربي ودولي
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
اليوم 17:35
أرشيفية
عربي ودولي
قتلى في انهيار مبنى بنيجيريا والبحث عن ناجين
اليوم 17:34
أرشيفية
عربي ودولي
إسرائيل ستحظر بوينج 747 والطائرات ذات الأربعة محركات
اليوم 17:31
خلال توقيع الاتفاقية
الاقتصادي
«بيور هيلث» تستثمر نصف مليار دولار في الولايات المتحدة
اليوم 17:28
من لقاء السيسي والأمير فيصل بن فرحان
عربي ودولي
السيسي: علاقاتنا بالسعودية خاصة وركيزة لاستقرار المنطقة
اليوم 17:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©