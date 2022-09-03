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شرطة دبي تعرف بمبادرة «شركاء الريادة»

شرطة دبي تعرف بمبادرة «شركاء الريادة»
4 سبتمبر 2022 01:58

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي (كجهة داعمة)، لقاءً تعريفياً بمبادرة «شركاء الريادة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تطوير العمل الحكومي بالسرعة والكفاءة العالية، وبناء الشراكات الفاعلة والهادفة بين الدوائر الحكومية، للعمل ضمن فريق عمل واحد لتعزيز ريادة دبي. وحضر اللقاء الدكتور هزاع خلفان النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وممثلون عن هيئة تنمية المجتمع، وأعضاء المجلس من مديري الإدارات ورؤساء المجالس، وذلك بنادي ضباط شرطة دبي. وتقدم الدكتور هزاع خلفان النعيمي، بالشكر للقائمين على اللقاء التعريفي بمبادرة شركاء الريادة، والتي تم إطلاقها وفق توجيهات القيادة للارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية إلى مستويات ريادية عالمية من خلال تفعيل وتعزيز الشراكة الحكومية بين المؤسسات، بهدف تقديم خدمات نوعية ذات جودة عالية. وأكد العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا أهمية العلاقات التشاركية والتكامل بين الدوائر الحكومية، والتي تهدف من خلالها إلى تحسين جودة الحياة وفق مبدأ التعاون المستمر والمنفعة المتبادلة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الحكومية المشتركة في تقديم خدمات متميزة لكافة فئات المجتمع، والمساهمة في تنفيذ خطة دبي ودعم جهودها في لعب دور محوري لتحقيق الأجندة الوطنية للدولة، وصولاً إلى رؤية الإمارات 2071.

شرطة دبي
حمدان بن محمد
دبي
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