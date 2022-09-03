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رئيس الدولة يعزي في وفاة ركاض بن سالم العامري

رئيس الدولة يعزي في وفاة ركاض بن سالم العامري
3 سبتمبر 2022 23:14

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، واجب العزاء في وفاة الشيخ ركاض بن سالم العامري، وذلك خلال زيارة سموه اليوم مجلس العزاء في منطقة القرم الشرقي في أبوظبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
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ركاض بن سالم العامري
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