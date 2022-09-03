الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وتكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 17:50 والجزر الأول عند الساعة 02:12. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:07 والمد الثاني عند الساعة 05:21 والجزر الأول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.