الأحد 4 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
3 سبتمبر 2022 17:53

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وتكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 17:50 والجزر الأول عند الساعة 02:12. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:07 والمد الثاني عند الساعة 05:21 والجزر الأول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
تراجع المنخفض الموسمي واستمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية
المصدر: وام
طقس الإمارات
السحب المنخفضة
السحب الركامية
آخر الأخبار
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
عربي ودولي
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
اليوم 17:35
أرشيفية
عربي ودولي
قتلى في انهيار مبنى بنيجيريا والبحث عن ناجين
اليوم 17:34
أرشيفية
عربي ودولي
إسرائيل ستحظر بوينج 747 والطائرات ذات الأربعة محركات
اليوم 17:31
خلال توقيع الاتفاقية
الاقتصادي
«بيور هيلث» تستثمر نصف مليار دولار في الولايات المتحدة
اليوم 17:28
من لقاء السيسي والأمير فيصل بن فرحان
عربي ودولي
السيسي: علاقاتنا بالسعودية خاصة وركيزة لاستقرار المنطقة
اليوم 17:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©