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محمد بن راشد: العلم مستمر ولا يتوقف

محمد بن راشد: العلم مستمر ولا يتوقف
3 سبتمبر 2022 01:58

دبي (الاتحاد)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن العلم مستمر، ولا يتوقف، وأن ما نراه جديداً اليوم يصبح قديماً بعد حين، وحث سموه الجميع على المواكبة وشحذ الهمم للنهل من مختلف العلوم. وأشار سموه إلى أن الإنسان إذا قال إنني عرفت كل شيء، أصابته المعصومية وتراجع للوراء. 
جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية. 
وقال سموه في الفيديو: «العلم لا يتوقف، الذي نراه جديداً اليوم يصبح قديماً بعد حين، عند آبائنا الشهادة الجامعية كانت آخر المطاف، لكن أبشركم أنتم أن التعليم دائماً مستمر، حتى الدكاترة والمحاضرين والمعلمين لا بد أن يطوروا أنفسهم ويتعلموا دائماً، وإلا تراجعوا، فالعلم مستمر ولا يتوقف، إلى اليوم نحن نتعلم، متى ما قال الإنسان أنا عرفت كل شيء، أصابته المعصومية وتراجع للوراء».

محمد بن راشد
دبي
مجلس الوزراء
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