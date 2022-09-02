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الإمارات

السفير الصيني: العلاقات الصينية الإماراتية في أعلى مستوياتها

تشانغ ييمينغ غو
3 سبتمبر 2022 01:58

 دبي (وام)

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أشاد تشانغ ييمينغ غو سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الصينية - الإماراتية في مختلف المناحي والقطاعات خاصة بالمجال الثقافي والتعليمي، مؤكداً أن الفترة الحالية تشهد تنامياً وتطوراً بالعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وتصاعدت العلاقة الثنائية بوتيرة أسرع في جميع المجالات حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها مع تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي وتعتبر أعلى مستوى للعلاقات الدبلوماسية الصينية. 
وأضاف خلال حضوره انطلاق العام الدراسي الجديد بالمدرسة الصينية في دبي، أن التبادل الثقافي والتعليمي هو جزء مهم من التعاون بين بلاده ودولة الإمارات، لافتاً إلى أن المدرسة الصينية في دبي لها أهمية فريدة حيث تُعد أول مدرسة صينية تأسست في الخارج بدعم من الحكومة الصينية، وبدعم وجهود محمودة من القيادة الرشيدة في الإمارات وحكومة دبي. 
وتحدث السفير الصيني عن تقييمه لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين منذ إنشائها بصفة رسمية حيث تتمتع الصين والإمارات بتاريخ طويل من علاقات التعاون الودي البناء، معرباً عن فخره بتعزيز التبادل الثقافي بين بلاده ودولة الإمارات، لافتاً إلى أن الشراكات الجديدة بين البلدين وخاصة في القطاعات الحيوية الهامة مثل الثقافة التعليم، تعكس قوة أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. 
وتابع قوله: «نشكر حكومة دولة الإمارات على جهودها في احتضان أول مدرسة صينية بالمنطقة العربية وتشجيعها لنا علي إنشاء جامعات صينية قريباً في دبي، وهناك طلب متزايد من دول العالم على مناهج التعليم الصيني، لأن التعاون التجاري والاقتصادي طويل المدى يبدأ من التواصل الثقافي والتعليمي، لذا فإن التركيز على الجانب التعليمي والثقافي يُعد إحدى الركائز الأساسية في شراكتنا مع الدول الصديقة». 
واختتم تشانغ يي مينغ، تصريحه مشيرا إلى أن الإمارات تحتضن أكبر جالية صينية في المنطقة والتي تجاوز عددها 300 ألف مواطن صيني يقيمون في أمن وسلام في دولة الإمارات، والجزء الأكبر من أفراد الجالية في إمارة دبي يعملون في العديد من الشركات الصينية الحكومية والخاصة وجميعهم يتمتعون بطاقة إبداعية.

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