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طحنون بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة ركاض العامري

طحنون بن محمد خلال تقديمه واجب العزاء إلى محمد بن ركاض العامري بحضور ذياب بن طحنون
3 سبتمبر 2022 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء إلى الشيخ محمد بن ركاض العامري، في وفاة ركاض بن سالم العامري، رحمه الله، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة القرم الشرقي في أبوظبي.

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  • طحنون بن محمد خلال تقديم واجب العزاء بحضور ذياب بن طحنون
    طحنون بن محمد خلال تقديم واجب العزاء بحضور ذياب بن طحنون

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

  • خليفة بن طحنون وزايد بن طحنون خلال تقديم واجب العزاء
    خليفة بن طحنون وزايد بن طحنون خلال تقديم واجب العزاء

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

طحنون بن محمد
أبوظبي
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