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نهيان بن مبارك: التعليم هو الاستثمار الحقيقي للمستقبل

نهيان بن مبارك يتلقى درع التكريم خلال اللقاء (وام)
3 سبتمبر 2022 01:58

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل، باعتبار الأجيال الجديدة هي التي ستحمل راية النهضة والحضارة والازدهار، موضحاً أن قيادتنا الرشيدة لا تدخر جهداً لتعزيز ودعم التعليم والبحث العلمي بمختلف مجالاته. 
جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع سفراء مدرسة «شينينج ستار انترناشونال سكول» الذي ضم عدداً من الطلاب المتميزين ومديرة المدرسة ورئيس مجلس الإدارة، حيث تابع معاليه العرض التقديمي عن تأهل مدرسة شينينج ستار كواحدة من أفضل 10 مدارس عالمياً في مجال الابتكار. وعبر معاليه عن اعتزازه بطلاب المدرسة وإدارتها بعدما تم ترشيحها كواحدة من أفضل المدارس عالمياً، مشيراً إلى أن الامتنان هو رسالة عظيمة لابد من نشرها بين جميع المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة حتى يكونوا أكثر تعليماً وصحة وأماناً، وأفضل تجهيزاً ليرتقوا بمكانتهم عالمياً، ويتمتعوا بالازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مثمناً الجهود التي بذلتها المدرسة في هذا المشروع الرائد.

نهيان بن مبارك
التعليم
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