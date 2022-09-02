موزة آل مكتوم: الإمارات منحت المرأة كل مقومات التميز

دبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، أن دولة الإمارات أحاطت المرأة بكل الاهتمام والتشجيع والرعاية وفتحت أمامها المجال رحباً لإثبات جدارتها كشريك يُعتمد عليه في دفع مسيرة التطوير والبناء ومكنتها من الوصول إلى أرقى المناصب والمواقع القيادية وساعدتها على الدخول إلى ميادين عمل متنوعة ساد الاعتقاد في السابق أنها حكر على الرجل، لتبرهن المرأة الإماراتية، بفضل الدعم اللامحدود والتشجيع المستمر من قبل القيادة الرشيدة، قدرتها على العطاء والتميز في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الطيران والملاحة الجوية. جاء ذلك خلال مشاركة الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم في حفل جوائز مؤسسة «ومين إن تِك» العالمية الذي أقيم أمس في مدينة ريو دي جانيرو، البرازيل، حيث ألقت كلمة رئيسية تناولت فيها تاريخ مساهمة المرأة عالمياً في مجال الطيران، فضلا عن مشاركة تجربتها في هذا المجال من خلال عملها كملازم أول طيران في شرطة دبي، حيث أكدت أن العمل في مجال الطيران لا يرتبط بكون العنصر المنخرط في هذا المجال رجلاً أو امرأة ولكنه يرتبط بشكل رئيسي بالقدرة على العطاء ومدى الكفاءة والإلمام بالأدوات والتقنيات التي تمكن من القيام بالمهام الجوية بدقة سواء للرجل أو للمرأة.

وكانت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم قد ألقت في شهر مايو الماضي كلمة خلال القمة الأولى لمؤسسة «ومين إن تِك» التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس شهر مايو الماضي، حيث أكدت ضرورة التعاون وتضافر الجهود من أجل تمكين المرأة والشباب في مختلف المجتمعات لاسيما الأقل حظاً من التنمية، لتكون مصدر دعم للمساعي التنموية الرامية لتعظيم فرص التقدم والنماء لتلك المجتمعات. وعلى هامش مشاركتها في جوائز «ومين إن تِك» في ريو دي جانيرو، التقت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم بالسيد كريس دوس برازيرس، مؤسس شبكة «فاينا»، وهي إحدى المشاريع التابعة لمؤسسة «ومين إن تِك»، بحضور جمع من الطلبة على غداء عمل تمت خلاله استعراض مجموعة من التجارب التي توضح الفرص الكبيرة التي تتيحها التكنولوجيا أمام الشباب من أجل ضمان مستقبل أفضل لهم ولمجتمعاتهم.