«واحات ليوا».. متنزه طبيعي يجذب الأسر والعائلات بمناظره الخلابة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يشهد مشروع واحات ليوا إقبالاً كبيراً من سكان منطقة الظفرة للاستمتاع بهذا المتنزه المتميز الذي يمثل معلماً سياحياً طبيعياً ووجهة للسكان والزوار في مدينة ليوا، حيث يضم بحيرة صناعية جذّابة تحتوي على نوافير مائية محاطة بنباتات البيئة المحلية وممرات للمشاة ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، ومزوّدة بمقاعد وجلسات تراثية وعدد كبير من النباتات والأشجار المحلية.

وحرصت بلدية منطقة الظفرة على اتخاذ كافة التجهيزات والترتيبات التي تضمن توفير أجواء مثالية للزوار ومستخدمي المتنزه الذي يمثل واحة من الجمال الطبيعي الساحر وملتقي لعشاق الطبيعة.

وتؤكد ميرة مسلم أحد زوار ليوا، أن واحات ليوا أضافت مزيدا من المتعة لزوار محاضر ليوا الذين يتواجدون بكثرة خلال أشهر الصيف للاستمتاع بجمال ليوا الساحرة وما تتضمنه من مزارع للنخيل ومسطحات خضراء، موضحة أن واحات ليوا نجحت في أن تفرض نفسها كملتقى عائلي وخيار رئيسي لخروج الأطفال والأسر والعائلات التي تحرص على الاستمتاع بهذه الطبيعة الجذابة. ويرى عتيق القبيسي من سكان ليوا أن واحات ليوا نجحت في أن تنشر الوعي بين الأطفال وتعريفهم بأنواع النباتات البرية وأهميتها بفضل الأسلوب المتميز في توعية الزوار، مؤكداً أن الواحة تضم باقة متنوعة من وسائل الراحة للزوار بجانب المناظر الجميلة التي تمت صناعتها بعناية لتجذب الزوار وتبث الراحة والفرحة بين جميع مستخدمي الواحة من الكبار والصغار.

وتمتاز واحات ليوا ببحيرة تبلغ مساحتها نحو 1100 متر مربع، وممرات بطول 820 متراً، ولترشيد الموارد الطبيعية تم استخدام 16 عموداً للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، كما تضم 30 نوعاً من النباتات البرية المحلية ومظلتين على مساحة 128 متراً مربعاً، كما وتم توفير 6 جلسات مصنوعة من جذوع أشجار النخيل صممت بشكل تراثي تناسب طبيعة المكان، مع مراعاة مسافات التباعد الجسدي بين الزوار. وخصصت مواقف لسيارات زوار الواحة بعدد 23 موقفاً، بالإضافة إلى 4 مواقف للكافيتريا المتنقلة لتقديم الوجبات السريعة والمشروبات الساخنة والباردة للزوار. وتم وضع لافتات تحوي مسميات النباتات المحلية كتبت بالحفر على مواد محلية من خلال إعادة تدوير مخلفات الأشجار، بالإضافة إلى لوحات إرشادية خارجية للوصول إلى موقع الواحة. كما تم إنشاء ممر عبور آمن للمشاة من جهة مواقف السيارات للوصول إلى الواحة وعمل حواجز حماية من جذوع الأشجار والحبال التقليدية لتأمين الزوار أثناء الرياضة على الممشى الخارجي. ويشكل موقع الواحة لوحة جميلة في مدينة ليوا أسهم في جذب الزوار، بالإضافة إلى وجود الممرات والمماشي التي زادت المكان تناغماً وتتوسطها بحيرة صناعية بنافورة مزدوجة في المنتصف.