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«فرص التطوع» في بلدية أبوظبي

إحدى حدائق الأحياء السكنية بعد إعادة تأهيلها (من المصدر)
3 سبتمبر 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء وبالتعاون مع (مؤسسة الإمارات) الحلقات المعرفية السادسة لعام 2022 تحت عنوان (فرص التطوع)، والتي تهدف إلى نشر ثقافة التبادل المعرفي، وإثراء المعرفة مما له الأثر الإيجابي في رفع مستوى النضج المعرفي، وتعزيز التواصل ما بين قيادات البلدية والموظفين والتي تساهم في تحقيق أهداف إدارة المعرفة والابتكار من خلال إثراء المعرفة ما بين الموظفين، وتشجيع الخبراء على مشاركة خبراتهم ومعارفهم بهدف رفع النضج المعرفي المؤسسي وتحسين الأداء.
وتسعى بلدية مدينة أبوظبي من خلال هذه الحلقات الحوارية للاستفادة من الخبرات المميزة، ولإثراء المعرفة التي تحقق فرقاً إيجابياً في مسيرة عطاء البلدية وصولاً إلى النضج المعرفي الكامل الذي يؤهل منتسبي البلدية للمساهمة في الارتقاء بمكانة البلدية وتعزيز حضورها ودورها في خدمة المجتمع وإسعاده.
واشتملت الحلقات المعرفية السادسة على العديد من المحاور من أهمها: التعريف بمؤسسة الإمارات وبرامجها التطوعية، وأخلاقيات وقواعد سلوك المتطوعين-أساسيات ومقاييس التطوع، مفهوم التطوع، أثر وفائدة التطوع، 
والتعريف بالمنصة الوطنية للتطوع (منصة متطوعي الإمارات). وركزت (مؤسسة الإمارات) خلال محاضرتها عن التطوع على توعية الموظفين بأهمية العمل التطوعي لضمان تحقيق الأهداف ذات القيم المجتمعية والإنسانية.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
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