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براءة اختراع لـ«كهرباء دبي» عن الألواح  الكهروضوئية

حامل روبوتي سهل الاستخدام لنقل الألواح الكهروضوئية بسلاسة (وام)
3 سبتمبر 2022 01:57

دبي (وام)

سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي براءة اختراعه السادسة عن حامل روبوتي سهل الاستخدام لنقل الألواح الكهروضوئية بسلاسة ورفعها برفق عن أي سطح إضافة إلى نقل الألواح الزجاجية أو أي مكونات حساسة تتطلب عناية فائقة. ويمتاز الجهاز بقدرته على التوازن من تلقاء نفسه وإمكانية دوران مفصل قفل العجلات بزاوية قائمة مما يتيح الحد الأدنى من التدخل البشري. 

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  • سعيد الطاير
    سعيد الطاير

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن فخره بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالنجاحات. وأكد معالي الطاير أن براءات الاختراع التي يسجلها المركز تبرز أهمية دوره في تطوير مواهب الباحثين الإماراتيين وقدراتهم وإثراء المجتمع العلمي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم مما يجعله منصة عالمية لإطلاق التقنيات الواعدة. ويسهم المركز في محافظة الهيئة على مكانتها الرائدة في صدارة المؤسسات الخدماتية العالمية ويدعم تحقيق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة. 
من جانبه أشار المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة إلى أن براءة الاختراع الجديدة ترفع عدد براءات الاختراع التي سجلها المركز حتى الآن إلى 6 براءات لافتاً إلى أنه يجري العمل على براءات اختراع جديدة.

مركز البحوث والتطوير
هيئة كهرباء ومياه دبي
الألواح الكهروضوئية
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