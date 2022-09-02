171 ابتكاراً مؤسسياً جديداً لـ«جمارك دبي»

دبي (وام)

أظهرت نتائج دوري الابتكار الذي ينظمه مركز الابتكار في جمارك دبي تحقيق قفزة كبيرة في عدد المبتكرين في مختلف الإدارات والمراكز الجمركية خلال النصف الأول من 2022. فقد وصل عدد الابتكارات المؤسسية الجديدة إلى أكثر من 171 ابتكاراً مؤسسياً، من ضمنها 19 ابتكاراً فائزاً على مستوى الفرق و3 ابتكارات جديدة فائزة على مستوى الدائرة وبطل واحد لدوري الابتكار تم تتويجه في نهاية المسابقة، حيث تم تكريم الفائزين في ختام فعاليات جمارك دبي خلال شهر الإمارات تبتكر. يأتي ذلك في إطار تعزيز جمارك دبي جهودها لتطوير بيئة العمل المحفزة للابتكار من خلال الزيادة المستمرة في عدد الموظفين المبتكرين بالدائرة، حيث يعد دوري الابتكار من المبادرات الرائدة التي تم تطويرها لتحفيز التنافس بين الإدارات والموظفين على تطوير الابتكارات الجديدة.

وقال حسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي، إن نتائج دوري الابتكار دعمت تعزيز سعادة الموظفين المبتكرين أصحاب الابتكارات الجديدة، نتيجة انضمامهم عملياً إلى نادي المبتكرين في الدائرة، حيث يتم تصنيف المبتكرين حسب معايير محددة لكل ابتكار تؤهل المبتكر لدخول نادي المبتكرين، وقد وضعنا 8 مراحل متتابعة لدوري الابتكار تكفل تحقيق أهدافه بتطوير ونشر روح الابتكار لدى الموظفين بطريقة منهجية ومدروسة.