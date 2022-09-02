الطقس صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:05 المد الثاني عند الساعة 06:09 والجزر الأول عند الساعة 10:13الجزر الثاني عند الساعة 00:23. بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:22المد الثاني عند الساعة 03:44 والجزر الأول عند الساعة 20:48الثاني عند الساعة 08:59.