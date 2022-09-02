إنهاء التعاقد مع مزوّدي الخدمات المدرسية غير الملتزمين بالضوابط الوقائية

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جملة من الضوابط المتعلقة بمزوّدي الخدمات المدرسية خلال العام الأكاديمي الجديد 2022-2023 والعودة الآمنة للطلبة إلى المدارس الحكومية.

ولفتت المؤسسة إلى أنه في حال عدم الالتزام التام بالإجراءات والضوابط سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة طبقاً لسياسات ولوائح وإجراءات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والقوانين والتشريعات الملزمة في هذا الخصوص التي قد تصل إلى حدّ إنهاء التعاقد للعاملين أو لمزوّدي الخدمات مع تحمّل المخالفين لجميع التبعات الإدارية والقانونية والمالية التي قد تنتج عن عدم التزامهم وارتكابهم للمخالفات.

وشرحت «تعليم» في النسخة المحدّثة من دليل العودة الآمنة للطلبة، تفاصيل مهام الإدارة المدرسية التي عليها الالتزام بها في ما يتعلق بمزودي الخدمات، أبرزها قياس درجة حرارة مزودي الخدمات المدرسية والعاملين لديهم قبل الدخول إلى المدرسة، درجة أو أي وسيلة أخرى للكشف الفوري عن «كوفيد-19»، بالإضافة إلى إظهار نتيجة الفحص السلبية على برنامج الحصن حسب إجراءات وضوابط الدخول الآمن إلى المدرسة.

وكذلك إدارة حركة وسجلات الحضور لمزودي الخدمات المدرسية والعاملين لديهم ومراقبة الأعراض المرضية التي قد تبدو عليهم، للكشف المبكر عن الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها للحد من انتشار العدوى. وأشارت إلى أنه في حال الاشتباه بإصابة أي من العاملين لدى مزودي الخدمات المدرسية يتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتواصل مع الجهات المختصة لعمل اللازم.

والتأكد من خلو مزودي الخدمات المدرسية والعاملين لديهم من أي من أعراض الإصابة، وتوجيههم باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في حال وجود أي من هذه الأعراض والتواصل مع الجهات المختصة لعمل اللازم. وتوجيه مزودي الخدمات المدرسية والعاملين لديهم للإفصاح عن حالات الإصابة أو المخالطة لأي من حالات الإصابة المؤكدة بمرض «كوفيد-19» وفحص المخالطين.

ومن المهام إدارة المدرسة أيضاً التنسيق مع مزودي الخدمات المدرسية للتأكد من عدم دخول أي من المصابين أو المخالطين للمدرسة وأي من المرافق التابعة لها لحين ظهور نتيجة سلبية للفحص حسب توجيهات الجهات الصحية المعنية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ووضع آلية واضحة تلزم مزودي الخدمات المدرسية والعاملين لديهم بالتوقيع على «إقرار التعهد على الحالة الصحية» حسب إجراءات وضوابط الدخول الآمن إلى المدرسة.

تنسيق

من مهام الإدارة المدرسية، التنسيق مع إدارة المنشآت للتأكد من تنفيذ جميع أعمال الصيانة داخل المدرسة بواسطة الشركات المتخصصة والمعتمدة حسب متطلبات نطاق العمل المطلوب، على أن يتم تنفيذ جميع الأعمال غير الطارئة بعد انتهاء الدوام المدرسي أو في أيام العطل الأسبوعية أو خلال فترة الإجازات.

وكذلك التنسيق مع الإدارات الأخرى المعنية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لمراقبة وتقييم مؤشرات الأداء الخاصة بالخدمات التي يتم تنفيذها والمؤشرات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة لجميع مزودي الخدمات المدرسية بشكل دوري ورفع التقارير الخاصة بذلك.