السبت 3 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«السلامة المرورية»: محاضرات لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية

خلال ورشة توعوية لسائقي الحافلات المدرسية والمشرفين والمشرفات (من المصدر)
3 سبتمبر 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة الفجيرة تطلق «السلامة المرورية لطلبة المدارس»
«السلامة المرورية للطلبة» في مجلس لشرطة أبوظبي

ضمن فعاليات الحملة التوعوية لسائقي الحافلات المدرسية التي تقام تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها كلاً من مركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة صحة أبوظبي، نفذ مركز النقل المتكامل وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، عدداً من الورش التوعوية لسائقي الحافلات المدرسية والمشرفين والمشرفات في كل من مدينة أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة، حيث تهدف لتعزيز ثقافة السلامة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب الذين يستخدمون حافلات النقل المدرسي في تنقلاتهم اليومية من وإلى المدرسة.
وتضمنت الورش محاضرات تثقيفية حول السلامة المرورية باللغات العربية والإنجليزية والأوردو لعدد 400 سائق ومشرف في الحافلات المدرسية، وعرض فيديوهات عن السلوكيات الخاطئة وكيفية تجنبها. كما تم التعريف بقواعد السير والمرور لتفادي الحوادث المرورية والأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الحوادث فضلا عن تعزيز الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وبيّن المركز أن هذه الورش تأتي حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب أثناء الانتقال من وإلى المدرسة من خلال زيادة وعي السائقين وضرورة التزامهم بقواعد السلامة المرورية وتجنب القيادة أثناء الإرهاق وعدم الانشغال بغير الطريق وأهمية إجراء الفحص الدوري لجميع أنظمة السلامة في الحافلة وكاميرات المراقبة والتأكد من وجود حقيبة الاسعافات الأولية في الحافلة وتطبيق إجراءات السلامة الواجب اتباعها عند مغادرة الحافلة.
كما تضمنت الورش العديد من المبادرات، منها بث الرسائل التوعوية وتسليط الضوء على أداور ومسؤوليات السائقين والمشرفين وتميزت بالتفاعل الإيجابي لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

السلامة المرورية
الحافلات المدرسية
مركز النقل المتكامل
آخر الأخبار
مقتل 8 رجال شرطة بهجوم في كولومبيا
عربي ودولي
مقتل 8 رجال شرطة بهجوم في كولومبيا
اليوم 10:41
قتلى جراء انفجار في مصفاة للنفط بكندا
عربي ودولي
قتلى جراء انفجار في مصفاة للنفط بكندا
اليوم 10:39
ألونسو يكمل تقوية «الظهيرين» في برشلونة
الرياضي
ألونسو يكمل تقوية «الظهيرين» في برشلونة
اليوم 09:44
«أبيض الشباب» وأوزبكستان.. «التجربة الأخيرة»
الرياضي
«أبيض الشباب» وأوزبكستان.. «التجربة الأخيرة»
اليوم 09:42
مارسيلو يرتدي قميص أولمبياكوس
الرياضي
مارسيلو يرتدي قميص أولمبياكوس
اليوم 09:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©