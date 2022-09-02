«السلامة المرورية»: محاضرات لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات الحملة التوعوية لسائقي الحافلات المدرسية التي تقام تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها كلاً من مركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة صحة أبوظبي، نفذ مركز النقل المتكامل وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، عدداً من الورش التوعوية لسائقي الحافلات المدرسية والمشرفين والمشرفات في كل من مدينة أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة، حيث تهدف لتعزيز ثقافة السلامة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب الذين يستخدمون حافلات النقل المدرسي في تنقلاتهم اليومية من وإلى المدرسة.

وتضمنت الورش محاضرات تثقيفية حول السلامة المرورية باللغات العربية والإنجليزية والأوردو لعدد 400 سائق ومشرف في الحافلات المدرسية، وعرض فيديوهات عن السلوكيات الخاطئة وكيفية تجنبها. كما تم التعريف بقواعد السير والمرور لتفادي الحوادث المرورية والأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الحوادث فضلا عن تعزيز الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.

وبيّن المركز أن هذه الورش تأتي حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب أثناء الانتقال من وإلى المدرسة من خلال زيادة وعي السائقين وضرورة التزامهم بقواعد السلامة المرورية وتجنب القيادة أثناء الإرهاق وعدم الانشغال بغير الطريق وأهمية إجراء الفحص الدوري لجميع أنظمة السلامة في الحافلة وكاميرات المراقبة والتأكد من وجود حقيبة الاسعافات الأولية في الحافلة وتطبيق إجراءات السلامة الواجب اتباعها عند مغادرة الحافلة.

كما تضمنت الورش العديد من المبادرات، منها بث الرسائل التوعوية وتسليط الضوء على أداور ومسؤوليات السائقين والمشرفين وتميزت بالتفاعل الإيجابي لتحقيق الأهداف المرجوة منها.