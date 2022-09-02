الشرطة المجتمعية بالشارقة تنفذ مبادرة توعية للجاليات الأجنبية

الشارقة (وام)

أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة مساء أمس الأول مبادرة توعوية تستهدف الوصول إلى الجاليات الأجنبية المتواجدة في مدن إمارة الشارقة بهدف رفع الحس الأمني لديهم حول مختلف الظواهر السلبية التي قد تطرأ على المجتمع تعزيزاً للأمن والأمان والوقاية من الجريمة وتستمر المبادرة حتى العام المقبل. بدأت المبادرة التوعوية بزيارة ميدانية إلى «الجمعية البنغالية في إمارة الشارقة» حيث يتضمن برنامج المبادرة تنظيم عدد من الزيارات للجاليات الأجنبية بمختلف جنسياتهم في مقارهم الرئيسية بالإمارة وتقديم حزمة من البرامج التوعية الأمنية كالمحاضرات التوعية وورش العمل الأمر الذي يسهم في تعزيز التواصل معهم وتعريفهم باللوائح والقوانين والأنظمة المعول بها في الدولة لوقايتهم من الوقوع تحت تأثيرات ومخاطر الظواهر السلبية.

مبادرات

قال المقدم جاسم محمد السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة تحرص إدارة الشرطة المجتمعية على الاستمرارية في تنظيم حزمة من المبادرات السنوية لمختلف شرائح وفئات المجتمع لنشر التوعوية الأمنية بمختلف مجالاتها وفي هذه المبادرة استهدفنا الوصول إلى الجاليات الأجنبية المقيمة بالإمارة غير الناطقة باللغة العربية في مختلف مواقعهم كونهم جزءا مهم من النسيج المجتمعي ولهم دور في المحافظة على أمن واستقرار المجتمع وتعتبر هذه الزيارات التوعوية فرصة للتواصل الحضاري بين الشعوب بمختلف ثقافاتهم ويكمن دورنا كجهات شرطية مجتمعية في تعزيز الأمن والأمان لهذه الفئة الأجنبية وتوعيتهم وبأبرز السلوكيات الخطيرة أو الظواهر المقلقة التي قد تطرأ على المجتمع كالابتزاز الإلكتروني والتوعية بمخاطر المخدرات وغيرها من الظواهر.