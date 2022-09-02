جامعة الإمارات تنظم ندوة «استدامة المياه»

العين (الاتحاد)

نظّم المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات العربية المتحدة الندوة العلمية الافتراضية بعنوان «رحلة إلى الإدارة المستدامة للمياه» شارك فيها مركز أبحاث تكنولوجيا العمليات المستدامة بجامعة ماليزيا الوطنية، وبحضور الدكتورة دلال مطر الشامسي، مدير المركز الوطني للمياه والطاقة وعدد من الأساتذة والطلبة من كلية العلوم.

وتناولت الندوة العديد من القضايا حول المياه النظيفة، وأحدث التقنيات والتطبيقات للوصول إلى الاستدامة في إمدادات المياه، ومناقشة الثلاث أهداف الرئيسية المتعلقة بالمياه النظيفة: الجدوى التقنية، والمسؤولية الاجتماعية، والسلامة البيئية.

وقدّمت الدكتورة تيو ييت هان، أستاذ مشارك في قسم الكيمياء ورائد حلول المياه وتكنولوجيا المياه في مركز أبحاث العمليات المستدامة في الجامعة الوطنية الماليزية، عرضاً حول تقنيات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، مع شرح مُفصّل حول تكنولوجيا «الأغشية المهيمنة في تنقية المياه وإعادة استخدام المياه».