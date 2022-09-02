شرطة الفجيرة تطلق «السلامة المرورية لطلبة المدارس»

الفجيرة (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة الفصلية الرابعة للعام الجاري تحت شعار السلامة المرورية لطلبة المدارس اعتباراً من مطلع سبتمبر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر ضمن الخطة التشغيلية لوزارة الداخلية وقطاع المرور في شرطة الفجيرة وفي إطار المبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية وذلك تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

تهدف الحملة إلى توعية السائقين وأولياء الأمور بمسببات الحوادث المرورية التي قد يتعرض لها الطلاب أثناء ذهابهم من وإلى المدرسة، كما تهدف الحملة إلى تنمية السلوك الإيجابي لدى طلبة المدارس من مختلف الفئات العمرية والتعرف على أهم القواعد المرورية التي تقيهم مخاطر الطريق كالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لعبور المشاة وآداب الجلوس في المقاعد الخلفية للمركبة وإرشادات صعود الحافلات المدرسية وإكساب الأطفال المعرفة بالإشارات المرورية وحثهم على التقيد بها حفاظاً على سلامتهم.