شرطة الشارقة تناقش تجربتها مع «المنخفض الجوي»

الشارقة (الاتحاد)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة‏، الجلسة النقاشية التي نظمتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالتعاون مع العمليات المركزية بشرطة الشارقة والجهات الحكومية والمحلية بمختلف مدن المنطقة الشرقية.

وتأتي الجلسة بناءً على التوصية الصادرة من فريق إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث بإمارة الشارقة، بهدف حصر التجارب المستفادة من المنخفض الجوي والوقوف على أبرز المخاطر والتحديات لتحقيق الاستجابة الأفضل في حالات الطوارئ والأزمات، وذلك على هامش أحداث امتداد المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة مؤخراً.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي: نسعى من خلال الجلسة إلى مشاركة الخبرات والتجارب الفعالة بين كافة الأطراف المعنية بإدارة الأزمات والطوارئ، واستعراض النماذج والسيناريوهات لإدارة واحتواء المواقف الطارئة وتحديد الأدوار والمسؤوليات للجان التنفيذية وتوحيدها عند التعامل مع الأزمات بمختلف أنواعها، مؤكداً على أهمية وضع الخطط الاستباقية المناسبة والتحديث على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأفراد المجتمع، للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة، تحقيقاً لأمن واستقرار المجتمع.

وأكد العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، على أهمية الجهود والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والمدنية المعنية، الذين كان لهم الدور الواضح في عملية احتواء الموقف أثناء «تراكم في عيونا» في شرطة دبي الحدث، إذ نهدف من خلال هذه الجلسات إلى الوصول لأعلى درجات الوقاية والاستعداد والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، ووضع خطط ممنهجة ومدروسة، تضمن التعامل السريع مع الأحداث والطوارئ المختلفة لتفادي التداعيات الناجمة.

وتناولت الجلسة مناقشة خطط التعامل مع الأحداث من خلال إشراك الجهات بطرح آرائهم ووجهات نظرهم وإجراءاتهم بشكل أعمق، في كافة مراحل الأزمة والتي تعتمد ثلاث مراحل مرحلة الاستعداد والوقاية لما قبل الأزمة، ومرحلة التعامل مع الحدث أثناء الأزمة، كما تم التطرق إلى الإجراءات التي تم تنفيذها في مرحلة التعافي لما بعد الأزمة.