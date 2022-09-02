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ابن علوان يثمن دعم القيادة لمنتسبي الداخلية المتميزين

علي بن علوان خلال حفل التكريم (من المصدر)
3 سبتمبر 2022 01:57

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أهمية حرص القيادة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة ودعم وزارة الداخلية على تقدير الكوادر الوظيفية المتميزة وتشجيعها على المضي قدماً في طريق الإبداع والتميز.
وأضاف خلال الحفل الذي نظمته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتكريم المواهب المحترفة بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام،أن القيادة تحرص دوماً على إيصال الفرحة لكل من يبذل جهداً في سبيل رفعتها والنهوض بالعمل بما يخدم الصالح العام ويعزز الأمن والأمان، لافتاً إلى أن المحتفى بهم سطروا أسماءهم بحروف من ذهب في مسيرة العطاء. وأوضح القائد العام أن شرطة رأس الخيمة تأخذ على عاتقها الأخذ بيد الموهوبين والمتميزين من ضباطها وأفرادها ومنتسبيها عرفانا وتقديرا لهم ولتشجيع زملائهم على السير على نهجهم. بدأ الحفل بعزف موسيقى شرطة رأس الخيمة للسلام الوطني تبعه عرض فيلم تعريفي، ثم تكريم  المكرمين وتقليد الأوسمة لمستحقيها.

ابن علوان
شرطة رأس الخيمة
رأس الخيمة
وزارة الداخلية
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