تفاهم بين شرطة أبوظبي و«حياة» لدعم نزلاء العقابية والإصلاحية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع جمعية حياة للرعاية اللاحقة لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال العمل المجتمعي والإنساني وتهدف إلى دعم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم وأسرهم. وقع المذكرة العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي والدكتور عادل سليمان خميس الهنائي رئيس جمعية حياة للرعاية اللاحقة.

وأوضح المزروعي أن المذكرة تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بما يعزز التكامل وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة لدى الجهات المختصة.