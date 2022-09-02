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«تراكم في عيونا» في شرطة دبي

«تراكم في عيونا» في شرطة دبي
3 سبتمبر 2022 01:57

 دبي (الاتحاد)

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كرم اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، المتميزين في الإدارة العامة للدعم اللوجستي والمتعاونين معها ضمن مبادرة «تراكم في عيونا»، الهادفة إلى تحفيز الموظفين وخلق المزيد من الترابط بين موظفي الإدارة. وأثنى اللواء علي غانم على جهود المتميزين، والتي أدت إلى تحقيق أهداف الإدارة العامة الإدارة العامة للدعم اللوجستي وتأدية رسالتها على أكمل وجه وبتميز عال وأداء متمكن، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير العمل وتقديرا للجهود المتميزة والمبذولة من قبل العاملين في الإدارة العامة.
وأكد اللواء علي غانم أن كوكبة المتميزين اليوم من المكرمين ما هي إلا حلقة ضمن سلسلة من موظفي الإدارة الذين يعملون بتناغم كبير ضمن روح فريق العمل الواحد، لافتاً إلى أن هذا الاحتفال يأتي تأكيداً لاعتزازنا المتواصل بكوادرنا البشرية، وتكريساً لمبدأ التواصل فيما بيننا، وترسيخاً لثقافة الإبداع والتميز داخل أسرتنا الواحدة، مما يسهم في تقديم أفضل الابتكارات والمبادرات التطويرية التي تعمل على الارتقاء المستمر بأداء الإدارة العامة للدعم اللوجستي. 
وأشاد اللواء علي غانم بالدور الفعال للمتعاونين وإسهامهم في تحقيق إنجازات الإدارة، معربا عن تقديره لجهودهم المخلصة، والتي أدت إلى دعم أداء الإدارة العامة في تنفيذ خطتها وأهدافها الاستراتيجية.

شرطة دبي
علي غانم
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