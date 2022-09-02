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عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية باكستان

عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية باكستان
2 سبتمبر 2022 22:32

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالاً هاتفياً مع معالي بيلاوال بوتو زرداري، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.
 وأكد سموه، خلال الاتصال الهاتفي، وقوف وتضامن دولة الإمارات مع باكستان في مواجهة تداعيات الفيضانات والسيول التي تشهدها عدة أقاليم باكستانية، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا هذه الظروف المناخية الصعبة وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. 
كما أكد سموه عمق علاقات الصداقة الإماراتية الباكستانية، داعيا الله عز وجل أن يحفظ باكستان وشعبها وأن ينعم عليها بالاستقرار والازدهار والرخاء.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
بيلاوال بوتو زرداري
اتصال هاتفي
فيضانات باكستان
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