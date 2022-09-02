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تنبيه من فرصة تشكل الضباب وتدني الرؤية

تشكل الضباب
2 سبتمبر 2022 19:35

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات، اليوم الجمعة، أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها.
وقال المركز إن الرؤية قد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 11 مساء اليوم وحتى الساعة 8:30 غداً السبت.
بدورها، طلبت شرطة أبوظبي من "السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".
ودعتهم، في حسابها الرسمي على موقع تويتر، "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
شرطة أبوظبي
الضباب
تدني الرؤية
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