الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:05 والمد الثاني عند الساعة 06:09 والجزر الأول عند الساعة 10:13 والجزر الثاني عند الساعة 00:23. بحر عمان: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والمد الثاني عند الساعة 03:44 والجزر الأول عند الساعة 20:48 والثاني عند الساعة 08:59.