السبت 3 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس بلغاريا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

رئيس بلغاريا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
2 سبتمبر 2022 12:45

 زار فخامة رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه وفد يضم، سعادة سلطان الكيتوب سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، وعدد من كبار المسؤولين في بلغاريا، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

وتجول فخامته والوفد المرافق يصطحبهم سعادة الدكتور يوسف العبيدلي؛ مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر؛ المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

أخبار ذات صلة
«أبيض الشباب» وأوزبكستان.. «التجربة الأخيرة»
السفير الصيني: العلاقات الصينية الإماراتية في أعلى مستوياتها

كما تعرفوا على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء فخامته، نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات المركز، الذي يضم عددا من اللقطات والصور الخاصة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي، التي ينظمها المركز بشكل دوري، والتي تبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب "بيوت الله" الذي يتناول عمارة الجوامع في التاريخ الإسلامي شاملًا جامع الشيخ زايد الكبير.

المصدر: وام
الإمارات
جامع الشيخ زايد الكبير
بلغاريا
آخر الأخبار
قتلى جراء انفجار في مصفاة للنفط بكندا
عربي ودولي
قتلى جراء انفجار في مصفاة للنفط بكندا
اليوم 10:39
ألونسو يكمل تقوية «الظهيرين» في برشلونة
الرياضي
ألونسو يكمل تقوية «الظهيرين» في برشلونة
اليوم 09:44
«أبيض الشباب» وأوزبكستان.. «التجربة الأخيرة»
الرياضي
«أبيض الشباب» وأوزبكستان.. «التجربة الأخيرة»
اليوم 09:42
مارسيلو يرتدي قميص أولمبياكوس
الرياضي
مارسيلو يرتدي قميص أولمبياكوس
اليوم 09:36
سيرينا.. الدموع على أنغام «ببساطة الأفضل»!
الرياضي
سيرينا.. الدموع على أنغام «ببساطة الأفضل»!
اليوم 08:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©