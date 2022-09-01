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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسي أوزبكستان وسلوفاكيا بمناسبات وطنية

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسي أوزبكستان وسلوفاكيا بمناسبات وطنية
2 سبتمبر 2022 02:45

أبوظبي (وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. 
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة زوزانا تشابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور. 
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة شوكت ميرضيايف رئيس أوزبكستان، وبرقية تهنئة مماثلة إلى معالي عبدالله عاريبوف رئيس وزراء أوزبكستان. 
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة زوزانا تشابوتوفا رئيسة سلوفاكيا وبرقية تهنئة مماثلة إلى معالي إدوارد هيجر رئيس وزراء سلوفاكيا.

أوزبكستان
سلوفاكيا
محمد بن زايد
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