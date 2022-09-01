اختتام النشاط الصيفي لمركز حميد بن راشد لخدمة القرآن

عجمان (وام)

شهد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، الحفل الختامي الذي نظمه مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم لتكريم المتميزين والرعاة وفريق العمل الذي نفذ النسخة العاشرة من نشاط المركز. وجاء تنظيم النسخة العاشرة من نشاط المركز بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

حضر الحفل طارق عبدالله العوضي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية، وحسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وشركاء المركز الاستراتيجيين والرعاة وأولياء أمور الطلبة والطالبات. وقال العوضي: إن المركز يعمل منذ تأسيسه بشكل حثيث وعبر مسارات متنوعة على تطوير المشاريع والمبادرات القرآنية المبتكرة في إمارة عجمان. وكرم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، يرافقه طارق عبدالله العوضي وحسين محمد الحمادي، شركاء المركز الاستراتيجيين ورعاة النسخة العاشرة من النشاط الصيفي العاشر لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، إضافة إلى المحفظين والمحفظات والمشرفين والمتميزين من الطلاب والطالبات.