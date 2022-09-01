وفد من «تريندز» يزور مكتبة محمد بن راشد

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتبة محمد بن راشد في دبي، واطلع خلالها على ما تحويه من كنوز علمية، كما استعرض أوجه التعاون والشراكة المستقبلية بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. رأس وفد «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، وضم الوفد رئيسي قطاع البحث العلمي وتريندز جلوبال، وعدداً من مديري الإدارات، إذ التقوا الدكتور محمد سالم المزروعي المدير التنفيذي للمكتبة، الذي قدم شرحاً موجزاً عن المكتبة، وثمّن جهود «تريندز» في رفد المكتبات بالنتاجات النوعية التي تضيف إلى المعرفة وتستشرف آفاق المستقبل، وتشكل مصادر قيمة للباحثين والأكاديميين والمعنيين. وأشاد الدكتور العلي بدور المكتبة وما تحتويه من كنوز معرفية تشكل رافعة علمية وثقافية إنسانية كبيرة. وقال: إنه لشرف عظيم أن تكون إصدارات مركز تريندز للبحوث والاستشارات بين جنبات مكتبة محمد بن راشد. وأعرب عن سعادته بالمنجز الثقافي والحضاري للمكتبة التي تشكل رافداً مهماً في دعم الكتاب بشكل عام على المستويات المحلية والعربية والعالمية كافة.