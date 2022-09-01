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طقس اليوم صحو

طقس اليوم صحو
2 سبتمبر 2022 02:45

أبوظبي (وام)

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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس  اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية  تتراوح سرعتها من  15 إلى  كلم/س 25 وتصل إلى 35 كلم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والمد الثاني عند الساعة 05:01 والجزر الأول عند الساعة 09:49 الجزر الثاني عند الساعة 23:12 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:48 والمد الثاني عند الساعة 02:32 والجزر الأول عند الساعة 19:48الثاني عند الساعة 07:40. 

المركز الوطني للأرصاد
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