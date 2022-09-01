مساعدات إماراتية لدعم المتأثرين من الفيضانات والسيول في باكستان

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت إلى مطار كراتشي في إقليم السند ظهر أمس، طائرة محملة بأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية والدوائية وخيم الإيواء دعماً للمتأثرين من الفيضانات والسيول في جمهورية باكستان الإسلامية، ضمن الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي.

ووفق موقع سفارة دولة الإمارات في العاصمة الباكستانية عبر موقع «تويتر»، فقد وصلت أيضاً إلى إسلام آباد أمس الأول طائرتان إضافيتان ليصل مجموع طائرات الإغاثة إلى سبع رحلات جوية في مجموع الرحلات المحملة بأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية والخيم لإيواء المتضررين.

وأكدت السفارة التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وشعبها الصديق في تحدياته الحالية من الفيضانات والسيول تجسيداً للدور الإنساني الذي وضعه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، موجهة الشكر للشركاء في باكستان على التعاون لإيصال المساعدات للمتضررين.