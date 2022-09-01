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تقام برعاية رئيس الدولة.. «جائزة أبوظبي» تطلق حملة لترشيح أصحاب الأعمال الخيرة

تقام برعاية رئيس الدولة.. «جائزة أبوظبي» تطلق حملة لترشيح أصحاب الأعمال الخيرة
2 سبتمبر 2022 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

 أطلقت «جائزة أبوظبي»، في دورتها الـ 11 حملة بمشاركة العديد من الجهات والهيئات، لدعوة أفراد المجتمع في دولة الإمارات إلى ترشيح أصحاب الأعمال الخيرة التي تعود بالنفع والخير على المجتمع بمختلف أطيافه. وفي احاطة إعلامية أقيمت في مركز أبوظبي الإبداعي يوم الأربعاء، أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة أن آخر موعد لاستلام الترشيحات 10 من شهر أكتوبر المقبل.
وتقام جائزة أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتحمل هذه الدورة، شعار «من يجسد الخير بالنسبة لك؟» بهدف إلهام جميع أفراد المجتمع وتشجيعهم على ترشيح أصحاب الأعمال الخيرة ممن يجسدون قيم «جائزة أبوظبي» وتسليط الضوء على جهودهم وأعمالهم التي عادت بالنفع على مجتمع الإمارات.
وتعد «جائزة أبوظبي» وهي مبادرة حكومية أرفع وسام مدني في أبوظبي تهدف إلى تكريم أصحاب الأعمال الخيرة ممن كرسوا جهودهم لخدمة مجتمع دولة الإمارات وأحدثوا تأثيراً إيجابياً فيه.

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وشهدت الحملة خلال الفترة الماضية، تفاعلا واسعا من قبل مجموعة من المؤسسات والهيئات المجتمعية لتعريف كوادرها بالجائزة ورسالتها وتشجيعهم على ترشيح أصحاب الأعمال الخيرة من حولهم.
كما ستشهد خلال الأسابيع المقبلة - تزامنا مع العودة للمدارس - مبادرات تهدف إلى إشراك الطلاب والطالبات للترشيح من خلال الاستمارات الخاصة بهم بجانب تنظيم عدد من الجلسات التعريفية في مجالس الأحياء والجهات المختلفة للوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور.
وأعلنت اللجنة المنظمة عقد شراكات مع مؤسسات وجهات اتحادية ومحلية في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع الرياضة والتعليم والمجتمع بهدف إطلاق مبادرات وتنظيم فعاليات متنوعة تسهم في تفعل دور الشباب والأطفال وتشجيعهم على ترشيح أصحاب الأعمال الخيرة في محيطهم إضافة إلى التعاون مع ممثلي الجاليات المختلفة في الدولة للترويج الجائزة.

وبهذه المناسبة، قالت أمل العامري عضو اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي في تصريح لها: «إن الحملة شهدت تفاعلاً واسعاً من قبل أفراد المجتمع، وما زال أمامنا الكثير للقيام به لتشجيعهم على ترشيح الأشخاص الذين يجسدون قيم الخير والعطاء بالنسبة لهم»، مشيرة إلى أن الجائزة ستواصل تلقي الترشيحات من الجمهور حتى 10 من شهر أكتوبر المقبل.
وقالت «سنستعرض مجموعة من الأنشطة التفاعلية المتنوعة لتعريف الجمهور بجائزة أبوظبي وتشجيعهم على تقديم ترشيحاتهم المهمة».
يذكر أن جائزة أبوظبي تلقت منذ انطلاقها خلال عام 2005 أكثر من ربع مليون ترشيح لشخصيات تنتمي إلى 135 جنسية.. كما قدم المكرمون بالجائزة خلال السنوات السابقة إسهامات مجتمعية قيمة شملت الكثير من المجالات منها الرعاية الطبية والتعليم والعمل البيئ والثقافة والتراث وغيرها.
ويمكن تقديم الترشيحات، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة

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