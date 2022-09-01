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«الإمارات للإبداع» يختتم المخيم الصيفي

خلال حفل اختتام المخيم الصيفي (من المصدر)
2 سبتمبر 2022 02:45

عجمان (الاتحاد)

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«قيظنا إبداع 3».. مخيم صيفي للأيتام

اختتمت جمعية الإمارات للإبداع، فعاليات النسخة الثالثة من مخيم «قيظنا إبداع»، وذلك في حفل نظمته في قاعة الزهراء بجمعية أم المؤمنين في عجمان، بحضور الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز «عجمان X» بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان.
وأكد الشيخ خالد القاسمي، أن تنظيم هذا المخيم الصيفي يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجمعية، ودورها في تعزيز القدرات، ودعم المواهب الإبداعية للأطفال في فترة الإجازة الصيفية، من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات البناءة والإيجابية عبر ورش تدريبية وزيارات ميدانية وتعلم مهارات حياتية جديدة، وترسيخ القيم الإبداعية، لتحقيق الأهداف المنشودة على مستوى مختلف الفئات، سواء كانوا شباباً أو أطفالاً مواطنين ومقيمين. 
وأشار إلى أن المخيم الصيفي لهذا العام، استهدف شريحة الأيتام، حيث حرصت الجمعية على استقطاب عدد من الأيتام بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، مشيداً بالشراكة مع فريق مبدعي الإمارات التطوعي، والذي ضم نخبة من المتطوعين من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، وساهم بشكل فاعل ومتميز في تنفيذ ونجاح المخيم. 
من جانبها، قالت رشا نجيب، رئيس فريق مبدعي الإمارات، إن الفريق أخذ على عاتقه دعم كل الأعمال الإنسانية والتطوعية، والتي من شأنها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين، وإدخال البهجة والسرور على شرائح اجتماعية مختلفة، حيث شملت أنشطة هذا العام شريحة من أهم الشرائح وهي فئة الأيتام، وقد أثمر التعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن تنظيم البرامج والأنشطة والفعاليات التي شملها المخيم.

جمعية الإمارات للإبداع
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