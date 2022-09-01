«التربية»: «التربية الإسلامية» إلزامية في جميع المدارس الخاصة

دبي (الاتحاد)

أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إلزام جميع المدارس الخاصة في الدولة ‏بتطبيق المناهج التعليمية لمادة التربية الإسلامية ‏المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم وتدريسها من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، لافتة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة، وذلك في المدارس التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمنهاج الأميركي.

وشرحت الوزارة بأن المدارس ‏التي تدرس ‏المنهاج البريطاني، والتي يبلغ عدد سنوات الدراسة فيها 13 سنة، ويبدأ الطالب بدراسة الصف الأول فيها قبل المدارس التي تطبق المنهاج الإماراتي أو المنهاج الأميركي بعام واحد، تدرس منهاج التربية الإسلامية الخاص بالصف الأول في المنهاج الإماراتي لطلاب الصف الثاني في المنهج البريطاني؛ لأنهم يكونون بنفس السن الذي يمكّنهم من استيعاب المنهاج. وشددت الوزارة على تدريس جميع الطلاب مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية لمدة 12 عاماً دراسياً سواء كانوا ضمن المنهج البريطاني أو الأميركي أو الإماراتي.