جامعة الإمارات تُنظّم ملتقى «الجاهزية المهنية» الأول

العين (الاتحاد)

نظّم مركز التوظيف وشؤون الخريجين بجامعة الإمارات العربية المتحدة ملتقى «الجاهزية المهنية والتوظيف»، بمشاركة عدة مؤسسات من أصحاب الشراكة الاستراتيجية مع الجامعة. حيث يقدم الملتقى إنجازات جامعة الإمارات العربية المتحدة، في مجال الجاهزية المهنية، بالتعاون مع العديد من رواد التطوير المهني. وقالت اليازية الظاهري، مدير مركز التوظيف وشؤون الخريجين بجامعة الإمارات خلال كلمة الافتتاح: «نحن نعيش فترة من التغيير المستمر ونظراً للتحولات في مكان العمل في الآونة الأخيرة، فقد دخل مستقبل العمل حقبة جديدة من عدم اليقين. فأصبحت هناك حاجة إلى مجموعة من المهارات الجديدة والمختلفة والمتنوّعة لتلبية مُتطلبات المهن الناشئة وقطاعات الثورة الصناعية الرابعة. وعند التفكير في الخطوات التالية ما بعد التخرج، فإن الطالب يحتاج إلى التركيز على بناء المهارات والعقليات للمستقبل». وأضافت الظاهري: «ساهمت التقنيات الناشئة، وتغير المناخ، والتحوّل الرقمي، والآن «كوفيد-19»، في تسريع وتيرة التغيير في مستقبل العمل والتعلم، كما أن المسارات الوظيفية لم تعد تتبع المسار التقليدي: الجامعة ثم العمل ثم الترقية. لذا يمكن للجيل القادم أن يتوقع تغيير الوظائف والمهن عدة مرات عبر العديد من القطاعات الناشئة الجديدة، وعليهم رفع مهاراتهم باستمرار للإبقاء على فرصهم في التوظيف».