«مرحباً مدرستي» لإسعاد الأطفال في أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

زار وفد من إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، عدداً من مدارس الحكومية والخاصة بالإمارة، وذلك ضمن مبادرة «مرحباً مدرستي»، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة والوقاية في المنشآت التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة خالية من الحوادث. وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين: إن الزيارة تأتي ضمن الخطة التوعوية التي وضعتها إدارة الدفاع المدني بالإمارة، لمشاركة الطلبة فرحتهم ببدء العام الدراسي الجديد، وخلق جو ترفيهي وتوعوي لطلبة المدرسة، ولتعريفهم بالإجراءات والاشتراطات الوقائية الواجب اتباعها أثناء التعامل مع الحوادث، للوصول إلى بيئة دراسية آمنه لأبنائنا الطلبة.