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المدرسة الصينية في دبي تحتفي بالعام الدراسي الجديد

المدرسة الصينية في دبي تحتفي بالعام الدراسي الجديد
2 سبتمبر 2022 02:44

دبي (وام)

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 نظمت المدرسة الصينية في دبي احتفالا بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك بحضور الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم والشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة مبادرة «هلا بالصين»، و تشانغ يي مينغ، السفير الصيني لدى الدولة، و لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية. 
حضر الحفل كل من عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والدكتور حمد محمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم . وتضمن الحفل العديد من الأنشطة التي سلطت الضوء على الخصائص الصينية التقليدية، والتي تجسد شعار المدرسة «الطموح والجهد والخدمة»، حيث أدى الطلاب أبرز الفنون الثقافية الصينية من شعر صيني وأداء باللغتين العربية والصينية لإحدى أبرز قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وموسيقى تقليدية ومسرح، فضلا عن استعراض أبرز الفنون القتالية في الصين. ولفت  تشانغ يي مينغ، السفير الصيني في كلمة له إلى عمق الصداقة الصينية - الإماراتية، مؤكدا أن المدرسة الصينية في دبي تعد أول مدرسة صينية بدوام كامل تأسست خارج الصين، والوحيدة في العالم التي تتبع المنهج الأكاديمي الصيني، موضحا أنها تخدم أكثر من 300 ألف صيني مغترب في الإمارات، وتعكس مدى التعاون التعليمي والثقافي بين الصين والإمارات.

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