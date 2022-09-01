خليفة بن طحنون يستقبل الرئيس البلغاري في واحة الكرامة

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، في واحة الكرامة، أمس، فخامة رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، وذلك في إطار زيارته الرسمية للدولة. ورافق الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان فخامة الرئيس البلغاري في جولة بمختلف أنحاء الواحة، واستمع إلى شرح حول مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، ثم وضع فخامته إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر، حيث يمثل هذا النصب رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة الدولة وشعبها وجنودها الأبطال.

وفي نهاية جولته، قام ضيف الدولة بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن واحة الكرامة تعد أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.