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ينطلق 23 سبتمبر.. دبي تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية والتجميل

ينطلق 23 سبتمبر.. دبي تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية والتجميل
2 سبتمبر 2022 02:44

دبي (وام) 

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تستضيف دبي فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2022» الذي سيقام  برعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الحالي بفندق «انتركونتننتال فيستيفال سيتي».  وقال الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر: إن النسخة السابعة ستشهد عقد نقاش بين الباحثين والأطباء من جميع أنحاء العالم، واستعراض أحدث ما توصل إليه العلماء والمتخصصون في مجال الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والطب التجميلي، مشيراً إلى مشاركة نحو 214 متحدثاً علمياً من مختلف دول العالم سيقدمون 218 محاضرة علمية و46 جلسة نقاشية و13 ندوة و33 ورشة عمل سريرية عملية، بالإضافة إلى ورشة عمل علمية ويوم أكاديمي مخصص للأطباء المتدربين في برامج الاختصاص في طب الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية، منوهاً إلى تسجيل أكثر من 2200 مشارك من مختلف دول العالم لحضور فعاليات المؤتمر. وأضاف أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن عقد 6 برامج علمية متوازية، بحضور ومشاركة علمية وعالمية واسعة. ولفت الدكتور خالد النعيمي إلى أن فعاليات المؤتمر ستشهد الإعلان عن إطلاق العديد من الأدوية والمستحضرات التجميلية والأجهزة الحديثة في علاج الأمراض والعناية بالبشرة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بعد موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، منوهاً بأنه سيتم خلال الحدث تنظيم يوم أكاديمي علمي كامل مخصص لتدريب الأطباء الجدد، وتنظيم مسابقة علمية لتحديد أفضل الأبحاث العلمية في طب الأمراض الجلدية التي تم نشرها في الدوريات والمجلات الطبية العالمية، ودعوة الفائزين العشرة الأوائل لتقديم أبحاثهم في ورشة ضمن البرنامج العلمي وبحضور رؤساء روابط وجمعيات الأمراض الجلدية في منطقة الشرق الأوسط. 

دبي
الأمراض الجلدية
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