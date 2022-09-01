بلدية أبوظبي توعي بإجراءات السلامة لهدم المباني

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بقطاع تخطيط المدن - إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة ميدانية على المواقع الإنشائية العاملة في مجال هدم المباني، بهدف رفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية، ومتطلبات الأمن والسلامة أثناء هدم المباني بجميع أنواعها، وذلك امتثالاً للقرار رقم 42 لسنة 2009 المتعلق بتطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية على مستوى إمارة أبوظبي.

شملت الحملة العديد من مواقع الهدم في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، من خلال زيارات ميدانية لتعزيز متطلبات السلامة في مشاريع الهدم، وركزت الحملة جهودها على توعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء وتقديم شرح عملي حول ضرورة استخراج تصاريح الهدم قبل مباشرة عمليات الهدم، كما قدمت الحملة شرحاً عملياً للطريقة المثلى في ارتداء معدات الحماية الشخصية في المواقع الإنشائية أثناء تنفيذ عمليات الهدم، وبناء الأسوار المؤقتة لحماية أفراد المجتمع في المنطقة المحيطة بموقع الهدم.

وشددت البلدية على أهمية التقيد بكافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها توفير الحماية القصوى للعمال، وكذلك حماية أفراد المجتمع والمحيط الجغرافي لمنطقة الهدم من أي آثار ناتجة عن عمليات الهدم، مشيرة إلى ضرورة مراعاة المعايير البيئية في نقل مخلفات الهدم بالطرق السليمة والصديقة للبيئة، مع الحفاظ على متطلبات السلامة العامة.