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إنارة موفرة للطاقة في خورفكان

خطة لاستبدال كشافات أعمدة الإنارة بعدد من المناطق (من المصدر)
2 سبتمبر 2022 02:44

الشارقة (الاتحاد)

في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتقديم أفضل الخدمات في كافة المناطق وترشيد الاستهلاك وتحقيق التنمية المستدامة تنفذ الهيئة خطة لاستبدال كشافات أعمدة الإنارة بعدد من المناطق في مدينة خورفكان حيث بدأ تنفيذ الخطة باستبدال الكشافات في منطقة القادسية بمدينة خورفكان وتم استبدال عدد (119) مصباحاً وكشافاً موفراً للطاقة بدلاً من الفوانيس التقليدية والعمل جاري لاستكمال الخطة في عدد من المناطق.
وأوضح الدكتور راشد الكابوري نائب مدير إدارة خورفكان بأن الإستراتيجية لعام 2022 تتضمن استبدال 750 كشافاً بعدد من المناطق في مدينة خورفكان ضمن مشروع تحسين وتطوير الإنارة بالشوارع الداخلية للمناطق السكنية خلال هذا العام.
وأكد أن الهيئة تعمل على إنارة الطرق والشوارع في كافة المناطق بمواصفات وجودة عالمية ومراعاة الشكل الجمال وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال واستبدال الكشافات والفوانيس التقليدية بأخرى موفرة للطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في إنارة الشوارع بمعدل يزيد عن 50% عن مثيلاتها من الكشافات العادية.

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جدول زمني
أشار الدكتور راشد الكابوري إلى أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في جميع المناطق بالشارقة وفق خطة وجدول زمني محدد ومواصفات تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع يتم تحت إشراف كامل من الفرق المتخصصة بالهيئة والتأكد من مطابقته لأفضل المواصفات العالمية .

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