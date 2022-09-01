بلدية دبي تفوز بجائزة عالمية

دبي (الاتحاد)

فازت بلدية دبي بجائزة التميز في الأعمال العالمية عن فئة «التوازن بين الحياة والعمل»، لجهودها المتميزة في مجال تطوير مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات لتعزيز هذه الثقافة في الدائرة، مثل: تطوير لائحة تنظيمية للدوام المرن والعمل عن بُعد، حيث كانت بلدية دبي أول دائرة حكومية تعتمد المسميات الوظيفية للعمل عن بُعد.

وبالإضافة إلى ذلك قامت بتطوير وتنفيذ سياسة لتحقيق التوازن بين الحياة والعمل بالدائرة، ومنح الموظفين رخصاً تدريبية على منصات تدريبية عالمية لتطوير مهاراتهم، إلى جانب مبادرة صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي البلدية، ورعاية الموظفين من فئة أصحاب الهمم، فضلاً عن تطوير سكن حديث لعمال الدائرة يشمل مرافق صحية وملاعب ترفيهية، ونادياً لموظفي بلدية دبي وحضانات لأبناء الموظفات.

كما نالت عائشة الحمادي مدير إدارة الموارد البشرية بالبلدية جائزة في فئة (القيادي المتميز)، وذلك لتطويرها استراتيجية الموارد البشرية من خلال: الحصول على مواصفات عالمية مثل شهادات الآيزو المتعلقة بحوكمة الموارد البشرية والتطوير والتدريب.