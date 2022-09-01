موظفو «قضاء أبوظبي» ينضمون إلى «إسعاد»

دبي (الاتحاد)

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، ينضم بموجبها موظفو الدائرة إلى برنامج بطاقة إسعاد في شرطة دبي، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها البطاقة بالتعاون مع شركائها في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد (92) دولة حول العالم.

وقع الاتفاقية في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ومن جانب دائرة القضاء، وقعها أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية، بحضور العقيد مسعود الحماد، مدير مركز بطاقة إسعاد بالوكالة، بالإضافة إلى عدد من الموظفين من كلا الجانبين.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر أن هذا التعاون البناء والذي سيثمر عنه منح بطاقة إسعاد إلى موظفي دائرة القضاء في إمارة أبوظبي سوف يؤدي إلى تحقيق السعادة للموظفين، وينعكس إيجابا على مضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، ويؤدي بالضرورة إلى تقديم خدمات جيدة للمتعاملين من أفراد المجتمع تزيد من رضاهم وتحقق لهم السعادة.« من جهته قال أحمد إبراهيم المرزوقي: إن انضمام موظفي دائرة القضاء في أبوظبي إلى برنامج بطاقة»إسعاد» يدعم جهود تعزيز رفاهية الموظفين وإسعادهم تماشياً مع التوجهات الرامية إلى توفير بيئة عمل محفزة ومشجعة وداعمة للإبداع والابتكار، وهو ما ينعكس بدوره على تطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في مختلف القطاعات.