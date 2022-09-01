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«نواة للطاقة» تطلع على مشروعات أكاديمية سيف بن زايد

ثاني الشامسي وياسر الشحي والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
2 سبتمبر 2022 02:44

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد من شركة نواه للطاقة على أهم المشروعات وأفضل الممارسات التطويرية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن برنامج التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتعاون التدريبي.
والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الوفد الزائر برئاسة ياسر علي الشحي نائب الرئيس التنفيذي للشركة مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والمتمثلة في تعزيز الاستثمار الأمثل للمواهب ورأس المال البشري من خلال التعاون المشترك وتطوير الشراكات المحلية والإقليمية للأكاديمية مع المؤسسات التعليمية والتدريبية.
واستمع الوفد إلى شرح حول الخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي وأشاد بالإنجازات التطويرية الكبيرة التي تحققها شرطة أبوظبي في المشاريع التطويرية والخطط الاستراتيجية الحديثة بإتباع أفضل المعايير العالمية.

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
نواة للطاقة
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