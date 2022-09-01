صدور العدد الجديد من مجلة الجندي

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 584 لشهر سبتمبر 2022. وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة. وقالت مجلة «الجندي» في كلمتها تحت عنوان «يوم المرأة الإماراتية» تعد دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تقدير المرأة، فمنذ تأسيس الاتحاد، والمرأة تحقق مكاسب متتالية بفضل الدعم من القيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في خدمة الإنسان الإماراتي بشكل عام والمرأة بشكل خاص، حيث حققت المرأة في الإمارات تطوراً مذهلاً في كافة المجالات. وأضافت أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً حيوياً فاعلاً وأساسياً في مسيرة التنمية المستدامة. ويرصد العدد الجديد للمجلة أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية. وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر سبتمبر 2022 للحديث عن «فرص إعادة إحياء حلف وارسو من قِبل روسيا».